Ford F150 Super Duty heeft 6,7l diesel, trekt 14 ton

Door: BV

Ford heeft een nieuwe F-150 pickup. Bij ons alleen te koop via ‘grijze’ kanalen, maar in thuisland VS het absolute succesnummer van de constructeur. De functionele Ford is #1 in z’n segment. De jongste generatie werd zuiniger en lichter, mede dankzij z’n aluminium koetswerk. Maar dat geldt niet noodzakelijk voor de Heavy Duty-uitvoering. En die term is niet misplaatst.

6,7l dieselmotor

De F-150 wordt in de Heavy Duty-uitvoeringen (dat zijn de F-350 en F-450) aangedreven door een 6,7l turbodiesel. Dat was ook in het verleden al het geval, maar de centrale is voorzien van een grotere turbo, een verbeterde uitlaatlijn en nieuwe injectoren. Daardoor wekt de massieve dieselaar nu 440pk (40pk meer dan voorheen) en 1.164Nm (+81Nm) trekkracht op.

Zowel de F-350 als de F-450 mogen voortaan meer massa meezeulen. De eerste verdraagt nu dik 12 ton, terwijl de tweede zelfs 14.150kg kan verslepen. Het wettelijke maximum van 3,5 ton in Europa verbleekt bij die cijfers. Het kan onder meer dankzij nieuwe bladveren, dikkere stabilisatorstangen, een versterkte stuurinrichting en opgewaardeerde remmen.