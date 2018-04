Uit grondverzakking getakelde Corvettes tentoongesteld

Door: BV

Exact een maand geleden verdwenen in het National Corvette Museum in de Amerikaanse staat Kentucky 8 zeldzame Corvettes in een verzakking die liefst 12m breed en 9m diep was. Niemand raakte gewond, maar de voertuigen zijn uiteraard in een niet al te beste staat.



Te zien tot augustus 2014



Het museum in privaat bezit, kondigde al snel na het ongeluk aan dat het plannen had om alle beschadigde sportwagens weer te restaureren. Het zal daarbij overigens hulp krijgen van Chevrolet, dat een gespecialiseerde afdeling inzet.



Onder de slachtoffers zijn een exemplaar 1962, een PPG Pace Car uit '84, een witte 1 Millionth Corvette uit '92, een robijnrode 40th Anniversary uit '93 en een Mallett Hammer Z06 uit 2001.



Ironisch genoeg heeft de grondverzakking meer publiciteit opgeleverd voor het museum dan ooit tevoren. Er is nu zelfs beslist om de gehavende Corvettes tot en met augustus van dit jaar tentoon te stellen. De schade is overigens erg divers. Verschillende exemplaren zijn nauwelijks nog herkenbaar, terwijl er enkele zelfs nog konden rijden na opgetakeld te zijn.