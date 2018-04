Amerikaanse overheid legt GM op de rooster na dodelijke ongevallen

Door: BV

Het Amerikaanse Congress stelt een onderzoekscommissie in. De overheid wil onderzoeken of General Motors mogelijk laks heeft gereageerd op een technisch defect met het contactslot van verschillende modellen die tussen 2003 en 2007 gebouwd zijn. Het defect zou al aan 13 mensen het leven hebben gekost en meer dan 30 ongelukken hebben veroorzaakt.



1,4 miljoen wagens met problemen



GM roept wereldwijd 1,4 miljoen wagens terug voor een probleem met het contactslot. Dat zou zich tijdens het rijden in de uit-stand kunnen zetten, wat betekent dat de bestuurder geen controle meer over het voertuig heeft en - net zo erg - dat de airbags niet afgaan bij het ongeval dat er potentieel op volgt. Volgens nieuwe informatie waren de eerste klachten al in 2004 bekend bij het bedrijf. De Amerikanen willen nu achterhalen waarom het zo lang duurde alvorens de fabrikant reageerde.



Mary Barra, de nieuwe topvrouw van de motorgigant, liet inmiddels weten slechts enkele weken op de hoogte te zijn van het probleem.