Belgische politie mag nu permanent nummerplaten scannen

Door: BV

Automatische nummerplaatherkenning wordt al veelvuldig toegepast in enkele van de buurlanden. Het gaat om een camerasysteem dat zowel mobiel (op een patrouillewagen) als vast (bijvoorbeeld op een invalsweg) kan geïnstalleerd worden, dat automatisch de nummerplaten herkent en toetst aan één of meerdere databanken. Het wordt vooral gebruikt om achterstallige boetes te innen, overtreders op te sporen of voertuigen zonder verzekering te herkennen. In België was het gebruik ervan beperkt tot ‘volkstoeloopen’ en de bestrijding van grenscriminaliteit. Maar daar is nu een mouw aan gepast.



De Privacycommissie houdt toezicht



Voortaan mag de politie automatische nummerplaatherkenning ook buiten die context gebruiken. De burger die last heeft van een almaar groeiend big-brother-syndroom hoort zich gesust te voelen door het feit dat de arm der wet bij elk gebruik de Privacycommissie op de hoogte moet stellen en elk trimester een verslag moet indienen waarin staat hoe en waar de toestellen zijn gebruikt.