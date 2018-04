BMW boekt recordwinst van € 5,3 miljard

Door: BV

De drie merken van de BMW Group - BMW, Mini en Rolls-Royce - verkochten afgelopen jaar 1,96 miljoen voertuigen. Dat is 6,4% meer dan in 2012.



Lagere omzet, meer winst



Eén enkel miezerig procentje gaat er van de omzet van € 76 miljard euro af. En dat is geheel te wijten aan de verschillende valutakoersen. Per auto die verkocht werd, verdiende BMW duidelijk meer geld. Voor belastingen wordt een winst geboekt van € 7,9 miljard. Dat is 1,4% meer dan voorheen.



Na belastingen schiet er van dat resultaat nog € 5,3 miljard over. Dat is 200 miljoen meer dan vorig jaar en ook dat was al een record.



Motorfietsen



We doen de moeite om even apart de motorfietsen aan te stippen. BMW verkocht er in 2013 immers 115.000 stuks van. Dat cijfer vertegenwoordigt een stijging van 8,3%. Het is daarmee de devisie die afgelopen jaar het meeste vooruitgang boekte.