Opel introduceert 200pk sterke Zafira

Door: BV

We moeten terug naar 2001 - toen presenteerde Opel met de Zafira OPC de snelste monovolume uit z’n segment. In de fel blauwe tint die bij alle OPC-modellen hoort en met een tweeliter turbomotor onder de kap. Goed voor niet minder dan 192pk. Nu doet het bedrijf nog wat beter: 200pk en 300Nm. En een 1.6l turbomotor volstaat al om dat op te wekken.

De prestaties

De nieuwe über-Zafira stelt zich wat discreter op dan weleer. En dat is misschien maar goed ook. Want hoewel hij een top van 225km/u kan neerzetten en al genoegen neemt met 7,0l/100km - cijfers waar de inmiddels 13 jaar oude Zafira OPC alleen maar van kon dromen - rijdt het oudje de nieuweling wel los in de sprint. Niet dat het model traag is. Met één tiende reserve blijft het onder 9 seconden, maar het is nog steeds een halve tel meer dan weleer.

Intellilink

Het infotainmentsysteem van de Zafira krijgt nu niet alleen een audiostekkertje. Het weet inmiddels ook wat aanvangen met een ipod of andere MP3-speler, heeft nu stuurbediening en Bluetooth en een 7-duims aanraakscherm met hoge resolutie. Deze Zafira 1.6 Turbo heeft het, maar het is er ook voor alle andere versies.