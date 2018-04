Peugeot 308 1.2 Turbo rijdt 1.810km op één tank

Door: BV

Eind deze maand introduceert Peugeot een nieuwe 1.2l driecilinder turbomotor in de 308. Een centrale die 130pk opwekt aan boord van de Auto van het Jaar. De eenheid laat een gemiddeld verbruik opmeten volgende Europese homologatiecyclus. Dat komt overeen met 107 g/km CO2.



Ideale omstandigheden



Een doorsnee bestuurder heeft het in normale omstandigheden (lees: dagelijks gebruik) erg moeilijk om in de buurt te komen van het opgegeven verbruikscijfer. Dat is bekend. Maar hoe weinig zou je kunnen verbruiken als je uitgaat van ideale omstandigheden? Wel, erg weinig, zo blijkt. Peugeot deed de test op het Almeria-circuit in het Zuiden van Spanje (onder toezicht van de Franse test-authoriteit UTAC).



Verschillende professionele piloten reden op de afgesloten omloop 1.810km ver met de inhoud van één enkele tank benzine. Dat komt neer op slechts 2,85l/100km. Het duurde 32 uur om de tank leeg te rijden, wat ook meteen betekent dat er gemiddeld niet eens 57km/u gereden werd. Maar het Franse merk vestigt er wel een nieuw record mee. Nog nooit verbruikte een benzine zo weinig.