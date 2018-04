GM stelt nieuwe generatie kleine benzinemotoren voor

Door: BV

General Motors heeft in de VS z’n nieuwe Ecotec motorenfamilie voorgesteld. Het gaat om een nieuwe generatie compacte drie- en viercilindermotoren met een inhoud van 1,0 tot maximaal 1,5l.

Breed palet

Voor de Europeaan is niet elke centrale een vreemde. De kleinste 1.0l driecilinder debuteerde recent immers al in de kleine Opel Adam. En ook nu dient gezegd dat General Motors best spaarzaam blijft met details. Het gaat in het totaal om 11 varianten met minimaal 75 en maximaal 165pk. De meeste hebben drukvoeding, maar er zijn ook atmosferische varianten. En dan is er nog het gegeven dat enkele centrales gekalibreerd kunnen worden voor gebruik met alternatieve brandstof - zoals ethanol voor Zuid-Amerika - of aan een hybride aandrijflijn gekoppeld kunnen worden.

Voor heel de wereld

GM laat communicatie over nieuwe centrales in Europa het liefst over aan Opel. Zeker nu het Chevrolet op ons continent niet langer zal voeren. Daarover wordt dus niets meer gezegd, maar ten minste een deel van de centrales zal ook in toekomstige varianten van dat merk gelanceerd worden. Tegen 2017 zullen 27 verschillende modellen van de groep de benzinemotoren ingeplant krijgen.

Waar GM de motoren in wil gebruiken op andere markten, is wel wereldkundig gemaakt. En daar blijkt de Cruze de grootste afnemer te moeten worden. De gigant zegt er in één adem bij dat de volgende generatie van dat model specifiek wordt afgestemd op de Chinese markt.

De productie wordt eveneens een wereldwijd gebeuren. De verschillende varianten zullen in Hongarije, Mexico, Zuid-Korea, de VS en China gebouwd worden.