Peugeot naar Dakar met 2008 DKR

Door: BV

De Sport-afdeling van Peugeot heeft de jongste jaren weinig redenen gehad om vrolijk te worden. Onder almaar straffer wordende greep van slinkende budgetten werden de programma’s steevast teruggeschroefd. De terugkeer naar de fabelachtige heuvelklim van Pikes Peak en z’n overwinning daar, is echter een lichtpunt. Peugeot knoopt daar nu een terugkeer naar de Dakar aan vast. Er wordt erg strijdlustig gereageerd. De Fransen willen tenminste ‘enkele jaren’ in de Dakar actief blijven, maar - zo staat letterlijk in de mededeling - ze mikken al bij de eerste deelname op winst.

Peugeot 2008 DKR

Neen, natuurlijk heeft zo’n rallymonster voor Dakar weinig of niets gemeen met een productievoertuig. Maar het is logisch dat er (min of meer) de vorm van een bestaand model aan wordt gegeven. Peugeot opteerde voor het silhouet van de 2008. Met tweewielaandrijving.

Carlos Sainz en Cyril Despres

Succes in de Dakar is volgens de Fransen een combinatie van een briljante auto, het beste team en toppiloten. Over de auto lijkt het merk zich niet te veel zorgen te maken. Het bedrijf schreef in de jaren tachtig de Dakar al op z’n naam met de 205 T16 en de 405 Turbo 16. De sportafdeling heeft zelfs nog gegevens liggen van die periode die ze kunnen gebruiken voor de ontwikkeling. En de verschillen met de rallysport zijn niet zo groot, zegt Renault Sport.

Achter het stuur kruipen twee grootheden. Carlos Sainz, die al 7 keer eerder de Dakar reed en won in 2010, en Cyril Despres, die de bekendste rally-raid ter wereld al 14 keren doorstond en maar liefst 5 maal met de beker naar huis ging. Op twee wielen weliswaar - hij maakt bij deze de overstap naar een vierwieler.