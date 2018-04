Kit moderniseert je oude BMW 3-Reeks

Door: BV

Het Tsjechische bedrijfje TM Cars heeft een kit ontwikkeld die de BMW 3-Reeks ‘E30’ (geproduceerd van 1982 tot 1994) in een modern kleedje steekt.

Een schande?

Momenteel bestaat er slechts één exemplaar - dat op de foto’s. Maar er is een kit in de maak die een beetje doe-het-zelver de kans moet geven om z’n model om te turnen in een minimum van tijd. Er is zelfs al een prijs. De koetswerkpanelen zal je kunnen krijgen voor niet eens € 3.000. Wie ook de lichtunits wil aanpassen (voor- en achteraan) zal er nog eens € 800 moeten bijtellen. De E30 krijgt stilaan de status van een echte klassieker. Zelfs als je wat ziet in deze kit, blijft de vraag of je het niet beter bij het origineel houdt. Er is geen enkele informatie beschikbaar over de omkeerbaarheid van het proces. Maar even kijken in de fotospecial kan natuurlijk geen kwaad.