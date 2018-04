Opel moet weg uit China

Door: BV

Sinds Mary Barra half januari aan het hoofd kwam van General Motors, wordt er behoorlijk wat herschikt. Zo trekt Chevrolet in Europa z’n staart in en mag Opel nog maar eens het roer omgooien. Toen Chevy in de Europese showrooms verscheen, moest de Duitse dochteronderneming immers op zoek naar een ‘premium’ positionering. En nu mag het ook weer goedkope nieuwe modellen ontwikkelen.



China



De Chinese plannen mag Opel dan weer opbergen. De overheid daar laat slechts met mondjesmaat nieuwe bedrijven toe op de Chinese markt en GM wil liever een ander merk lanceren dan met Opel verder gaan. Logisch, want terwijl Opel in 2013 in China amper 4.365 klanten voor een nieuwe auto vond, wist zustermaatschappij Buick er zo maar eventjes 810.000 aan de man te brengen.



Over Buick gesproken - Opel mag vanaf ‘de tweede helft van het decennium’ weer een Buick voor de Amerikaanse markt bouwen in één van z’n Europese fabrieken. Het gaat dan naar alle waarschijnlijkheid over een model dat sterk gebaseerd is op een model van Opel. Details daarover zijn nog niet bekend, maar GM heeft alvast € 245 miljoen opzij staan voor de nodige investeringen.