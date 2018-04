Nieuwe Datsun on-Do is eigenlijk een Lada

Door: BV

Nissan rolt z’n budgetmerk Datsun verder uit. Voortaan kan ook de Russische consument kiezen voor een auto die helemaal op z’n smaak is afgestemd. Neen, het is geen goudkleurige patser-SUV voor de superrijken, maar een eerlijke, praktische sedan voor de groter wordende middenklasse.



Voor Rusland, door Rusland



De on-Do is gebaseerd op de Lada Granta. Renault-Nissan nam immers een belang in het noodlijdende Russische automerk. De motor, een 1.6l benzinemotor met 87pk, wordt rechtstreeks overgelepeld. En de productie zal ook geschieden in Togliatti, waar Lada een fabriek heeft.



Vooral praktisch en goedkoop



De on-Do moet vooral praktisch zijn. Op een lengte van 4,34m, breedte van 1,70m en hoogte van 1,50m krijg je niet alleen 5 inzittenden maar ook nog eens 530 liter bagage kwijt. En dat voor niet eens € 8.500 euro.