EU: elektrische auto's zijn te stil, normale te luid

Door: BV

De Europese commissie heeft besloten dat Elektrische voertuigen, hybrides en plug-in-hybrides in de toekomst meer geluid moeten maken.



Gevaarlijk voor blinden en slechtzienden



De Europese beleidsgevers hebben besloten dat nieuwe elektrische voertuigen vanaf 2019 voorzien moeten zijn van een installatie die geluid produceert dat hoorbaar is voor omstaanders, anders dan de rolgeluiden die ze heden uiteraard al produceren zodra ze in beweging zijn. Vanaf 2021 moet elke elektrische-, hybride- of plug-in auto ermee uitgerust zijn (dat wil zeggen dat ook modellen die voor 2019 werden gelanceerd vanaf dan over zo’n systeem moeten beschikken, het betekent niet dat reeds daarvoor verkochte auto’s ermee moeten uitgerust worden).



De EU is van oordeel dat het gebrek aan herkenbaar geluid een gevaar oplevert, met name voor blinden en slechtzienden. De nieuwe regelgeving stipuleert dan ook duidelijk dat het geluid ervan ‘vergelijkbaar moet zijn met dat van een conventionele auto met verbrandingsmotor’. Je Nissan Leaf klinkt dus binnenkort gewoon als een diesel.



Auto’s met verbrandingsmotor te luid



Diezelfde commissie besliste in één adem dat het geluidsniveau van auto’s met een conventionele verbrandingsmotor, vooral bij hoge verkeersdichtheid, schadelijk kan zijn voor de gezondheid om lange termijn. Er is derhalve ook besloten dat brandstofmotoren binnen hetzelfde tijdsbestek als hierboven gesteld stiller moeten worden. Het geluidsniveau moet 25% omlaag.