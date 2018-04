BAIC wil Europees of Amerikaans automerk kopen

Door: BV

De Chinese autobouwer BAIC, die eigenlijk in handen is van de stad Peking en bovenop een berg geld zit, wil een Europese of Amerikaanse autoconstructeur kopen. Dat meldt persbureau Reuters.



Hogere middenklasse of premium



BAIC kocht in eigen land al twee kleinere concurrenten op in 2013 en tekende afgelopen maand nog een overeenkomst met Mercedes voor een aanzienlijke investering in de joint-venture van beide bedrijven voor de Chinese markt. Het doel is de productie te verdubbelen tegen 2015. Het investeringsaandeel van BAIC daarin bedraagt zo maar eventjes meer dan € 4 miljard.



De honger van de Chinezen is evenwel nog niet gestild en het bedrijf jaagt nu op een automerk dat het bedrijf ook buiten het thuisland op de kaart zet. Er wordt gezocht naar een merk in de hogere middenklasse of het premium-segment. Oorspronkelijk werd in Europa gezocht, maar inmiddels is de horizon verruimt en worden ook Amerikaanse kandidaten benadert.