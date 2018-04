Eerst voor China: Lange Audi A6 met stekker

Door: BV

Twee jaar geleden al kondigde Audi de A6 L e-tron aan. En nu gaat het model eindelijk in productie. Voor China, want dat is tenslotte de markt die storm loopt voor een A6 met lange wielbasis. Dat de hybride-technologie op termijn echter ook bij ons te krijgen zal zijn, ligt voor de hand.



Autonomie



Op de Auto China 2014-motorshow in Peking wordt het model onthuld. De Audi A6 e-tron heeft een 2.0 TFSI aan boord met 211pk, terwijl een elektromotor van 95pk tot maximaal 50km kan draaien op de inhoud van de accu. De beiden kunnen ook samenwerken om de prestaties op te krikken, maar het gaat vooral om de lagere CO2-uitstoot. Details daarover geven de Duitsers nog niet prijs.