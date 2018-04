DS 6WR is Citroën Crossover voor China

Door: AUTO55

Eerder gaven we al te kennen dat PSA Peugeot Citroën in de toekomst minder modellen wil, maar er wel meer van wil produceren. Ook haalden we aan dat de DS-lijn een eigen leven gaat leiden en dat de pijlen vooral op China gericht zijn. Zo wil de groep bepaalde modellen bouwen die in eerste instantie enkel voor die markt bestemd zijn. De DS 5LS R kregen we al te zien, nu is het de beurt aan de voor het Verre Oosten ontwikkelde crossover om z'n gelaat te tonen. En in de maanden die volgen zal er zelfs nog een derde DS-model worden onthuld. De ambities worden dus niet onder stoelen of banken gestoken.

Wild Rubis

De nieuwe hoogpotige werd DS 6WR gedoopt, is duidelijk op de Wild Rubis Concept geïnspireerd en valt binnenkort op de Beijing Motor Show (Auto China) te bewonderen. Hij is 4,55m lang, 1,86m breed en toornt 1,61m boven het wegdek uit en deelt naar alle waarschijnlijkheid z'n organen met de Peugeot 2008. Ter vergelijking: de Q5 van Audi is 5cm breder, 7cm langer en 4cm hoger. En aangezien die Q5 in China goed verkoopt, is er dus zeker markt voor een SUV van dit formaat.

Geen 4x4

Citroën rust de DS 6WR uit met Grip Control, waardoor het model volgens de Fransen op zo goed als elke ondergrond verzekerd is van optimale tractie, maar integraalaandrijving heeft hij niet.