Felle kleurtjes voor vernieuwde Dodge Challenger

Door: BV

Op het Autosalon van New York toont Dodge de opgefriste Charger en deze eveneens onder handen genomen Challenger.



Milde facelift



Nieuwe voor- en achterlichten, een andere grille, en een setje gewijzigde mistlichten zijn de typische ingrediënten van deze facelift. Ze gaan trouwens gepaard met een nieuwe kleuren en velgen en daarin is de subtiliteit een beetje verloren gegaan. Je kan er moeilijk naast kijken. Wat je dan wellicht wél weer over het hoofd ziet is de nieuwe ‘power bulge’ - de uitstulping op de motorkap. Die had de Challenger al, maar de afmetingen ervan zijn toegenomen.



Nieuw infotainment op een groter scherm



Ook hier nemen de mogelijkheden van de elektronica aan boord steevast toe. Dat levert de klanten van de Challenger vanaf heden een 8,4” aanraakgevoelig scherm in de middenconsole op, naast een 7” exemplaar tussen beide tellers met retro-vormgeving.



Scat Pack



Onder de motorkap zit een V8 die naar keuze (en budget) 5,7 of 6,4l groot is. Beiden zijn te combineren met een achttrapsautomaat en een pakket dat naar de naam ‘Scat Pack’ luistert. Dat omvat onder meer andere banden, sportzetels, graphics en een logo waarop een wesp met wielen te zien is.