Vernieuwde Toyota Yaris gaat Aygo achterna

Door: BV

De Yaris ondergaat een facelift. Toyota neemt nagenoeg alle aspecten onder handen en wil z’n B-segmenter aantrekkelijker maken aan de binnen- en buitenzijde, terwijl het vernieuwde model ook beter hoort te rijden.

Uiterlijk

Aan de achterzijde van de vernieuwde Yaris vinden we lichtunits met LED-technologie en een vernieuwde bumper die doet alsof er een diffuser is ingewerkt. Maar het grootste verschil valt vooraan te noteren. Daar zijn bumperschilden en grille vormgegeven om wat meer karakter en présence uit te stralen. De inspiratie ervoor is afkomstig van de Aygo, die opvalt door z’n X-vormige stijl-element dat ter hoogte van de koplampen begint en tot onderaan de bumperschilden loopt. De Yaris krijgt een meer gesofisticeerde variant op hetzelfde thema.

Interieur

Uit klantenonderzoek bleek dat de Yaris binnenin op heel wat punten verbeterd kon worden. Toyota beweert dat het op basis daarvan werkte aan het ruimtegevoel, de kwaliteitsindruk, de kleuren en de uitrusting, al gaat het bedrijf vooralsnog niet in detail.



Ophanging aangepast

De motoren blijven zoals ze zijn. Dat betekent dat de keuze een 1.0 en 1.3 benzinemotor, een 1.4 dieselcentrale en een in het segment nog steeds unieke hybride-opstelling omvat. De rijeigenschappen werden dan ook niet verbeterd ter hoogte van de aandrijflijn, maar wel bij de ophanging. De nieuwe Yaris hoort tegelijkertijd snediger én comfortabeler te zijn.

De verkoop start in de zomer van dit jaar.