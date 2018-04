Honda Spirior Concept lijkt op volgende Accord

Door: BV

De Honda Accord wordt ook aan de Chinese consument geserveerd. Niet onder dezelfde naam - daar heet het model Spirior. En op het Autosalon in Peking stelt Honda, zonder verder al te veel uitleg te verstrekken, deze Spirior Concept voor. Een studie die zomaar model zou kunnen staan voor de volgende Accord-generatie.

Karig met informatie



Honda is net als bij de Concept B uitgesproken karig met informatie. We moeten het bijgevolg doen met de observatie dat de Spirior assertiever gelijnd is, maar wel vasthoudt aan z’n klassieke koetswerk met drie volumes. De productieversie mogen de Chinezen nog dit jaar verwachten en ook dat komt helemaal overeen met de planning van de Accord. De achtste generatie daarvan, die momenteel bij ons in de catalogus staat, is immers al zes jaar op de markt. De gemiddelde productcyclus in de sector is zeven jaar.