Geely Cross PHEV is zuinige Chinees

Door: BV

Geely, dat is de eigenaar van Volvo. En het dient gezegd dat het lijnenspel dat de producten van de Chinese automobielreus sinds de aankoop van dat bedrijf er flink op vooruit ging. Deze concept car die op het Autosalon in Peking staat te blinken, zou net zo goed van Japanse, Koreaanse of zelfs van Europese origine kunnen zijn.



Stekkerhybride



De benzinemotor van 89pk wordt gecombineerd met een elektromotor van 55pk. Waarden die eigenlijk niet zo’n grote ogen gooien, maar deze Cross Plug-in Hybrid toch in staat stellen om behoorlijk te presteren. Na 10 tellen is 100km/u bereikt en de top bedraagt 190km/u. En omdat het 4,43m lange studie-exemplaar de eerste 50km uit een aan het stopcontact volgeladen batterij kan persen is ook de CO2-uitstoot erg laag. Er wordt niet meer dan 46g/km uitgestoten.