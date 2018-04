Peugeot presenteert vernieuwde Boxer

Door: BV

Nu Renault en Opel een nieuwe Trafic en Vivaro hebben aangekondigd, worden de messen in het segment van de lichte bedrijfswagens geslepen. En de Frans-Duitse tweeling krijgt het rijk zeker en vast niet voor zich alleen. Peugeot en Citroën reageren door hun Boxer en Jumper ook grondig tegen het licht te houden.



Doorgedreven facelift



PSA heeft geen compleet nieuw product in de coulissen staan, maar kiest voor een verfijning van de huidige generatie. Het meest zichtbare element daarvan is de compleet herdenkende smoel met verleidelijk ogende lichtunits, bijgestaan door onder meer nieuwe lichten aan de achterzijde.



Meer technologie



De Boxer en Jumper krijgen een hertekende boordplank in een interieur dat toch weer wat meer comfort moet bieden dan voorheen. Het pronkstuk is een centraal ingewerkt display waarop het gros van de multimedia-functies worden gegroepeerd.



Intelligente veiligheidssystemen



Peugeot probeert de lat op het vlak van veiligheid hoger te leggen door meer elektronische snufjes te voorzien. Zo is er nu sprake van noodremhulp, een rijstrookassistent en iets wat ‘Load Adaptive Control’ heet. Dat laatste zorgt ervoor dat ABS en stabiliteitscontrole reageren op basis van de belading. Een lege bestelauto reageert nu eenmaal anders dan één met pakweg een ton aan boord.



Verbeterde dieselmotoren



Peugeot en Citroën gaan (nog) niet mee in de downsizing trend die de merken helemaal vooraan dit item inzetten. Hier wordt voor 110pk en 250Nm nog steeds 2,2l slagvolume gebruikt. Of net hetzelfde maar dan met 320Nm trekkracht, voor wat meer souplesse onder belading. De topper uit het aanbod? Dat is de drieliter met 180pk en 400Nm.