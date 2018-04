Pioneer maakt Apple CarPlay voor de massa

Door: BV

Pioneer heeft een nieuw double DIN-systeemreeks klaar die, mits een firmware-update in staat is om Apple CarPlay compatibiliteit te bieden. Het gaat om de AVIC-F60DAB, AVIC-F960DAB, AVIC-F960BT, AVIC-F860BT en de AVH-X8600BT.



Vooral voor iPhone



Dat Pioneer met de nieuwe firmware update, die reeds beschikbaar is in West-Europa, Noord-Amerika en Australië en later in 2014 ook in andere regio’s beschikbaar wordt, vooral mikt op iPhone-gebruikers is geen geheim. Die toestellen kunnen perfect communiceren met CarPlay. Onder meer iTunes Radio, Apple Maps en - voor wie een iPhone 5 heeft - Siri zijn op die manier toegankelijk.