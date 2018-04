Lincoln MKX is voorbode globale SUV

Door: BV

Lincoln heeft op het Autosalon van Peking deze MKX Concept voorgesteld. De eerste keer ooit dat het Amerikaanse merk een première niet op eigen bodem onthulde. En daar is een goede reden voor. Deze SUV zal over de ganse wereld verkocht worden.



Gebaseerd op Ford Edge



Babbelziek kan je Lincoln niet noemen over deze MKX Concept. Maar we weten wel dat het model beschikt over een glazen dak, LED koplampen, rust op 21-duims lichtmetalen wielen en vooral opvalt door z’n grille in twee delen. De basis is wellicht de Ford Edge Concept die in november op het Autosalon van Los Angeles debuteerde.



De wereldwijde ambities van Lincoln moeten we overigens nuanceren. Dat betekent immers dat naast Amerika in de eerste plaats China, de rest van Azië en Australië geviseerd wordt. Europa komt in het verhaal nergens voor.