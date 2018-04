Dubai Roadster is X-Bow killer

Door: AUTO55

De eerste computerbeelden van de Dubai Roadster zijn binnen. Veel is er nog niet over bekend, maar we weten wel dat de makers onder meer de KTM X-Bow viseren en dat de pretmachine uit het Midden-Oosten stamt - zoals zijn naam doet vermoeden. Ook kunnen we melden dat de Dubai Roadster amper 750kg op de weegschaal legt, wat spannende prestaties belooft als je bedenkt dat er sprake is van een dwarsgeplaatste, 400pk sterke V8 die zich onder het buizenframe bevindt. Als alles meezit staat het model volgend jaar op de Dubai Motor Show te blinken.