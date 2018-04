Mini Adventure Concept is Paceman Pickup

Door: BV

Er zijn wellicht minder prettige opdrachten dan stage lopen bij Mini. Een lading jongeren heeft zich immers onder het toeziende oog van de meer ervaren rotten in het vak mogen uitleven op een Mini Paceman. Het doel: er een pick-up van maken.



Nog geen facelift



Vertrouwen is goed, maar een gezonde dosis wantrouwen is als het van moederhuis BMW afhangt altijd een beetje beter. Daarom zijn de creatievelingen van de toekomst aan de slag gegaan met een Mini Paceman die de laatste lichting detailaanpassingen mist. Zo riskeerde BMW niet dat er te vroeg details van uitlekten. De verschillen zijn hoe dan ook miniem.



Pick-up



Een deel van het dak werd verwijderd, er werd een kleine kofferklep voorzien (die amper open kan, maar kom, we muggenziften), een bagagedrager biedt ruimte voor een reservewiel en er is zelfs een snorkel. Niet dat je er diep mee door water kan, daarvoor zijn veel meer aanpassingen vereist. Het gaat vooral om het uitzicht. Daarom werd de rode donorwagen ook in een avontuurlijker groen gelakt.



Capabel



Deze Mini Adventure Concept kreeg een beetje meer bodemvrijheid en beschikte al over een 184pk en 260Nm sterke 1.6l turbomotor en vierwielaandrijving. Met de terreinbanden moet het studie-exemplaar dus al door behoorlijk wat smurrie kunnen werken. Productieplannen heeft Mini niet.