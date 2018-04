VW's budgetmerk helemaal uit China

Door: BV

Dat Volkswagen broedt op een budgetmerk, is zelfs geen publiek geheim. Het succes dat de Renault-Nissan-alliantie oogst met budgetvriendelijke producten steekt heel wat producenten te ogen uit. De heruitvinding van Dacia was een groot succes en inmiddels mag de Frans-Japanse alliantie ook al Datsun en zelfs Lada tot z’n rangen rekenen.



En de Duitsers?



Volkswagen heeft zich de jongste decennia vooral gericht op een meer premium merkbeleving. Zelfs merken waar de West-Europeaan goed tien jaar geleden z’n neus voor ophield, zijn nu geaccepteerd. Vooral Skoda is op dat vlak een succesverhaal. Maar de knappere designs, hogere fabricatienormen en betere materialen vergen wel een inspanning van de klant, want écht budgetvriendelijk is zelfs de Tsjechische VW-dochter niet meer. Daarom broedt VW al een tijd op een echt budgetmerk. Uit de wandelgangen komen al jaren welles/nietes berichten, maar heden is het plan toch weer wat concreter geworden.



Winstmarge?



Volkswagen maakt zich naar verluidt zorgen over de rendabiliteit van een budgetmerk. Het bedrijf wil maatregelen nemen die een gezonde winstmarge garanderen. De Duitsers zijn op het vlak van marge - zeker in vergelijking met pakweg de Franse bedrijven - erg verwend. Dat is in aanzienlijke mate te danken aan de platformstrategie van het bedrijf. Per slot van rekening is een Audi TT technisch nagenoeg identiek aan een Skoda Octavia, maar is het prijsverschil onderling wel bijna 100%. VW denkt nu de financiële kant van de zaak rond te hebben.



Helemaal uit China



Om de kosten zo laag mogelijk te houden, zullen VW’s budgetauto’s helemaal in China gebouwd worden. Onder welke merknaam dat zal gebeuren is nog onbekend. Een richtprijs is er wel: het goedkoopste product moet er al zijn vanaf € 7.500. De productie zal gebeuren in samenwerking met VW’s Chinese parnters: FAW of SAIC. Logisch, want in de communistische staat mag een Westers bedrijf nog steeds niet de enige eigenaar zijn van een onderneming.



Europa?



China zou al in 2016 of 2017 bediend moeten worden. Als de lancering daar succesvol is, wil VW zich eerst richten op Rusland en India. Europa hoef er dus de adem niet voor in te houden…