BMW Active Tourer speelt al buiten

Door: BV

BMW tracht de jongste tijd als een bezetene alle niches en segmenten op te vullen. En dat betekent dat het ook tijd is voor een compacte monovolume van het merk. Die heet BMW Active Tourer en wordt het eerste product van het merk op een nieuw platform (gedeeld met onder meer Mini) dat gebruik maakt van voorwielaandrijving. Door de marketingafdeling van het bedrijf wordt die geparkeerd onder de paraplu van de BMW 2-Reeks, maar er zijn geen overeenkomsten met de (achterwielaangedreven) Coupé en Cabrio op basis van de 1-Reeks.



Bijna identiek aan de Mercedes B-Klasse



Mercedes’ B-Klasse is al op de markt sinds 2011 en je kan er donder op zeggen dat er in Stuttgart inmiddels gewerkt wordt aan een opfrisbeurt. De messen in het segment worden geslepen en het is BMW dat erg veel zin lijkt te hebben in een duel. De afmetingen van de Active Tourer zijn op enkele millimeters na identiek aan die van het product met de Ster.



Extra ruitje



Hoe we dan zo zeker zijn dat dit de BMW is? Wel, in tegenstelling tot de Mercedes heeft BMW de moeite gedaan om de almaar grotere buitenspiegels wat verder op de flank te monteren en ervoor een extra zijruit te monteren. Die moet een betere zichtbaarheid naar voor garanderen. De raampjes zijn in casu afgeplakt, maar wel duidelijk zichtbaar.