Belgische automarkt stabiel in april, VW het populairst

Door: BV

In april werden 53.319 nieuwe personenwagens in het Belgische verkeer gebracht. Dat aantal is 0,5% hoger dan in 2013. Vakorganisatie Febiac houdt dan ook met recht vast aan de analyse van een stabiele markt. De cijfers voor het eerste trimester zijn met 201.851 voertuigen amper 0,1% lager dan in 2013.



De top 5 van april



Volkswagen wist afgelopen maand het meeste voertuigen te laten registreren. Het merk strandt op 5.698 stuks. Renault eindigt een zucht lager op 5.655 exemplaren. Peugeot stapt op het laagste ereschavot met 4.092 voertuigen. Stek vier en vijf zijn voor respectievelijk Audi (3.609 stuks) en Citroën (3.608). De gedetailleerde tabel met de 38 meest verkochte merken hebben we zoals steeds op onze Facebook-pagina gepost.



Bedrijfsvoertuigen



Na drie opeenvolgende maanden met een toename van het aantal inschrijvingen, afficheren de lichte bedrijfsvoertuigen voor april een terugval met 12,7%. Ook het totaal van de inschrijvingen voor de voorbije 4 maanden ligt nu heel lichtjes onder de cijfers van 2013: -1,4%.

De registraties van zware voertuigen tot 16 ton stijgen voor april met 2,7% om uit te komen op +8,7% voor de voorbije 4 maanden samen. Eenzelfde vaststelling ook voor de voertuigen boven 16 ton die in april met 23,8% omhoog gaan en die een gecumuleerde toename kennen van liefst 32,8%.

Motorfietsen

Voor de motormarkt betekende april het einde van de groei die de maanden voordien werd opgetekend. De constante groei tijdens het eerste trimester werd gevolgd door een daling met 4,2% in april; hetgeen het totaalresultaat op +8,7% brengt.