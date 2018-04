Renault Captur op avontuur met Helly Hansen

Door: BV

Renault heeft het Noorse kledingmerk Helly Hansen bij de arm genomen om een meer avontuurlijke versie van de Captur op de markt te zetten. Het resultaat is deze speciale editie.



Extended Grip



De Fransen hebben wat betere terreincapaciteiten op de verlanglijst van de Captur staan. En zonder vierwielaandrijving is dat een klus die uitsluitend door elektronica geklaard moet worden. Drie selecteerbare programma’s optimaliseren de grip van de voorwielen op normale weg, onverharde weg of ‘Expert’-modus waarin de Captur van de grootste uitdaging uitgaat. Het zal allemaal wel relatief zijn, want als het harder gaat dan 40km/u dan gaat de auto automatisch terug naar de asfaltmodus.



Stoer



Eigenlijk is dat Extended Grip-systeem maar een excuus om de Captur geloofwaardig wat stoerder aan te kleden. Met kleurrijke accenten, een specifieke stof voor de zetels en beschermlijsten (die niet functioneel zijn) tegen de onderkant van beide bumpers bijvoorbeeld. Grotere wielen zijn een slecht idee op terrein, maar Renault monteert ze toch (17”) en natuurlijk kan je ook nog de nodige Helly Hansen’logo’s verwachten.



Beter uitgerust



Wie wil krijgt de HH-editie met een contrasterende dakkleur en je kan altijd de exclusieve Flamme Red koetswerkkleur kiezen. De comfortuitrusting is gespijsd met een R-Link multimediasysteem en een achteruitrijcamera.