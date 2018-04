Opel Astra, Insignia OPC en Cascada naar Australië

Door: BV

Dat de nieuwe GM-topvrouw Mary Barra een einde aan de carrière van Opel in China breidt, was al geweten. Maar het Duitse merk krijgt wel een troostprijs. Verschillende producten zullen met Holden-badge op de neus aangeboden worden aan de Australische consument.



Astra-familie



De belangrijkste beslissing is die om de Astra-familie aan te bieden onder de merknaam Holden. Eigenlijk een kleintje, want de Britten hebben die al in de catalogus staan en het model geniet er behoorlijk wat populariteit. De ganse familie wordt verscheept naar ‘down under’, met inbegrip van de GTC OPC en de cabriolet Cascada.



Insignia als performance-model



Ook de Insignia wordt al voor de Engelse markt gebouwd met het stuur aan de rechterkant. Die opsturen naar Australië is dus evenmin een gigantische klus. Hier blijft het aanbod evenwel beperkt tot de Insignia OPC. Kwestie van de andere producten van GM’s Australische merk niet te veel onderuit te halen.