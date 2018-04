Reanimatiepoging Wiesmann mislukt

Door: BV

De Duitse producent van extravagante sportwagens op BMW-basis Wiesmann zit al bijna een jaar in erg slechte papieren. Het bedrijf vroeg eerder al uitstel van betaling aan de rechtbank en kondigde eind november aan dat de productie na een nieuwe kapitaalsinjectie zou hervatten. Maar dat plan lijkt nu verloren.



Fabriek op slot



De geldschieter is niet of onvoldoende over de brug gekomen - dat is niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat het bedrijf inmiddels niet meer over voldoende middelen beschikt om het hoofd boven water te houden. Op 6 na is alle 125 werknemers gevraagd thuis te blijven. De originele salamandervormige (de merkbeeltenis van Wiesmann) fabriek is op slot. Het is 9 maanden geleden dat Wiesmann nog een auto bouwde.



Slechts 1.700 stuks



Wiesmann werd opgericht in 1993 en het bedrijf bouwde al die tijd niet meer dan 1.700 voertuigen. De techniek was al van meet af aan afkomstig van BMW.