Dit is de nieuwe Batmobiel

Door: BV

Laat het aan Hollywood om zaken uit de melken tot op het moment dat het al lang niet meer smaakvol is. Dat is zweem die rond de zoveelste editie van de Batman-filmreeks hangt. Dat wordt immers Batman vs. Superman, die in de loop van 2016 in de zalen moet zijn.



Met General Motors?



Terwijl één van de twee superhelden makkelijk in z’n eigen transport kan voorzien, moet de man in vleermuispak beroep doen op mechaniek. In vroege films en televisiereeksen waren dat indrukwekkende maar elegante machines, in meer recente prenten werd gekozen voor een industriële look. En het lijkt er sterk op dat filmmaker Zac Snyder dezelfde kant opgaat. Dat leiden we af uit deze eerste foto. Er wordt duchtig gespeculeerd over een samenwerking met GM voor de nieuwste batmobiel, maar dat wordt vooralsnog door geen enkele partij bevestigd.