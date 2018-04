Update voor Toyota Verso S

Door: BV

Drie jaar na z’n marktintroductie trakteert Toyota z’n kleine ruimtewonder Verso S op een eerste opfrisbeurt.



Vernieuwde neus



Zoals gebruikelijk is, vinden we de meest in het oog springende aanpassingen aan de voorzijde. Merk de chroomrand rond de grille, de LED dagrijlichten en de opgewaardeerde lichtunits op. Achteraan meer van hetzelfde (LED dus) voor de staartlampen. Twee nieuwe kleurtjes en andere velgen maken het geheel af.



Betere materialen



Je hebt nog nooit een Toyota-klant horen klagen over de duurzaamheid van de materialen. Maar het uitzicht, daar was klaarblijkelijk toch ruimte voor verbetering. Denk aan de textuur van de kunststof of de uitstraling. Als je het de Japanners vraagt is er nu wat aan gedaan en zilverkleurig stikwerk bij de zetels moet net een beetje meer klasse in het interieur brengen. Dat is voortaan overigens niet alleen in het zwart, maar ook in bruin.



Standaard bandenspanningscontrole



Je hebt in Europa eigenlijk geen keuze meer. Nieuwe auto’s moeten bandenspanningscontrole krijgen. Maar een USB-poort, achteruitrijcamera of een opgewaardeerd aanraakgevoelig scherm met meer mogelijkheden, dat geeft Toyota z’n klanten er op verzoek (en voor de nodige centen) bovenop.



Verkoop



De verkoop van de vernieuwde Toyota Verso S start deze zomer. De nieuwe Belgische prijzen zijn nog niet bekend.