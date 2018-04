Dunlop maakt autoband met schuimisolatie

Door: BV

Als bandenfabrikant heb je geen keuze. Vooral de premiummerken zijn op zoek naar oplossingen die ervoor zorgen dat de band al lang geen stuk rubber meer is. Tegenwoordig zijn ze behoorlijk hoogtechnologisch en hebben ze een driedimensionaal profiel, wordt er gebruik gemaakt van exotische materialen als kevlar en voortaan hebben zo ook… isolatie.



Dunlop innoveert door de banden uit te rusten met een schuim aan de binnenzijde. Dat schuim zorgt ervoor dat de lucht in de band minder kan trillen en dat betekent weer dat er minder geluid vrijkomt. In het voertuig kan het rolgeluid met 4dB afnemen. Om dat even te kaderen… een nieuwe Mercedes V-Klasse is bijvoorbeeld maar 2dB stiller dan de Viano die hij vervangt.



Premium



De innovatie situeert zich in de premium categorie, wat betekent dat wie z’n band uitsluitend kiest op budget, er nog niet meteen mee te maken zal krijgen. Wie in de premium automobielklasse gaat shoppen krijgt ze binnenkort wel. Onder meer Audi zal deze intern geïsoleerde rubbers monteren. De A6, A7 en A8 staan op de lijst.