Renault Megane RS 275 is weer Ringmeister

Door: BV

Dit is de Renault Mégane RS 275 Trophy. Of ook wel: Renaults aanval op het Nürburgring-record van Seat.

Nordschleife

De Mégane RS was lange tijd de onbetwiste koning van het befaamde Duitse circuit. Tenminste, in de categorie van de voorwielaandrijvers. Tot de Leon Cupra de titel afsnoepte. Deze gelimiteerde oplage pakt ‘m weer terug. De tijd is overigens nog niet vastgesteld (of Renault heeft liever dat we daar nog eens apart een item aan wijden), maar het bedrijf is zeker dat de 7:58,4 van de Spanjaarden zal sneuvelen.

275pk

Natuurlijk heeft deze Megane RS 275pk, hoe zou hij anders aan z’n naam komen? Het vertegenwoordigt een extraatje van 10pk. En het is lang niet de enige aanpassing. Öhlins zorgde voor nieuwe dempers, Akrapovic voor een andere uitlaatlijn in titanium en Michelin levert specifiek rubber.

Niet om mee te sollen

Ook uiterlijk is de Renault Megane RS 275 Trophy niet om mee te sollen. Denk aan grijze strepen op de flanken, de verwijzingen naar de geblokte vlag, een productienummer op de deurlijsten, leder en Alcantara voor de Recaro-kuipjes en wat rode stiksels voor de extra vleug sportiviteit.

De prijs

De nieuwste Mégane RS zal te koop worden aangeboden in 20 landen. Bij ons is de prijs vastgesteld op € 37.950.