Britse trots: Bentley Mulsanne 95

Door: AUTO55

Van de Mulsanne 95 worden zullen slechts 15 exemplaren geproduceerd worden en die zijn allemaal voor de Engelse markt bestemd. Er staan ook maar drie verschillende koetswerkkleuren op het programma (Empire Red, Oxford White en Britannia Blue), niet toevallig het kleurenschema van de Union Jack. En het chauvinistische tintje vinden we ook binnenin terug. Bentley kleedt de Mulsanne 95 immers aan met wit en blauw two-tone-leder, compleet met rode stiksels en '95'-logo's.

Zware storm

Het meest opzienbarende aspect aan deze gelimiteerde reeks is echter dat de in het interieur aangebrachte Fulbeck Walnut-houtsoort van een wortelboom stamt die in 2007, tijdens een zware storm in Fulbeck Hall, Lincolnshire, is neergezegen. De boom in kwestie werd geschat op 300 tot 400 jaar oud en heeft nu dus een nieuw en uiterst stijlvol onderkomen gevonden.