GM krijgt recordboete in dodelijk terugroepschandaal

Door: BV

De Amerikaanse overheid heeft General Motors een recordboete van $ 35 miljoen opgelegd. Het bedrijf krijgt die voor nalatigheid bij het rapporteren van een defect bij miljoenen van z’n producten.



Defect contactslot



Meer dan een miljoen voertuigen van General Motors, gebouwd tussen 2000 en 2009, zijn voorzien van een contactslot dat in sommige omstandigheden zichzelf kan uitschakelen. In dat geval is de controleerbaarheid van het voertuig gecompromitteerd en - cruciaal - zullen ook de veiligheidsvoorzieningen (en meer specifiek de airbags) niet meer werken. Het defect kostte zeker 13 mensen het leven. De autoconstructeur wist van het defect maar opteerde om de oorzaak (een veer in het contactslot die onvoldoende sterk was) niet te vervangen. De kostprijs van het vervangonderdeel bedraagt volgens Amerikaanse media $ 0,57 per stuk. GM lichtte ook het Amerikaanse veiligheidsinstituut niet in en krijgt daarvoor nu de hoogst mogelijke boete.



GM ontspringt de dans



GM verantwoordelijk stellen voor de doden wordt een probleem. Ironisch genoeg is het de reddingsactie van de Amerikaanse staat (die de belastingbetaler $ 11,2 miljard kostte) die het bedrijf uit de wind zet. GM werd toen opgesplitst in een ‘nieuw, winstgevend GM’ en een ‘oud, verlieslatend GM’. Dat laatste ging failliet en bij de kleine lettertjes staat dat het nieuwe bedrijf niet kan vervolgd worden voor fouten van het oude. Maar GM topvrouw Mary Barra verklaarde al voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse congress dat er bekeken werd op welke manier het toch de slachtoffers tegemoet kon komen.



Nog meer boetes op komst



De National Highway & Transportation Safety Agency NHTSA zal van zijn kant nog extra boetes opleggen. GM reageerde immers niet binnen de wettelijke termijn op de vraag van het overheidsorgaan om documenten over te maken. De boetebedragen zijn de hoogste die de Amerikaanse wetgever kan opleggen, maar staan niettemin in schril contrast met de cijfers die GM realiseert. Het bedrijf boekte alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar $ 223 miljoen winst. Inmiddels overweegt het Amerikaanse Congress om de maximale boetes op te trekken tot $ 300 miljoen, maar die kan GM uiteraard niet meer aangesmeerd worden.