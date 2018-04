Te vroeg: Daihatsu Copen

Door: BV

Op het Autosalon van Tokyo liet Daihatsu een studiemodel voor een nieuwe Copen zien. Dat is een piepkleine tweezitter die in de Japanse voertuigklasse van de Kei-cars valt. Dat betekent dat hij voor de aandrijving beroep doet op een piepkleine 660cc krachtbron die in z’n thuisland getrakteerd wordt op een flinke lepel belastingvoordeel.

Kopen Concept

De lijnen van de Daihatsu Kopen Concept zijn doorgevloeid naar de productieversie. Alleen de onvermijdelijke details als de spiegels, lichtunits en handgrepen zijn nog verder ontwikkeld. Vanaf juni kunnen de Japanners de kleine cabrio kopen. De voorstelling gebeurt binnenkort, maar deze plaatjes zijn al door de mazen van het net geglipt.