Productie nieuwe Saabs ligt alweer stil

Door: BV

Het uit de as van het oude Saab verrezen NEVS (National Electric Vehicle Sweden) kondigde in december van 2013 nog trots de productiestart van de ‘oude’ 9-3 aan. Overigens niet met een elektrische motor, maar met een tweeliter benzinemotor. De elektrische exemplaren worden pas dit jaar verwacht. Of liever - werden. De productie ligt alweer stil.



Geldnood



NEVS heeft twee grote investeerders. Het eerste is National Modern Energy Holding, een Zweeds bedrijf. Het tweede is Qingbo, en dat zijn Chinezen. Omdat het tweede bedrijf niet voldoet aan z’n financiële verplichtingen, verkeert NEVS is geldnood en is het nu genoodzaakt de productie alweer stop te zetten. Het bedrijf zegt ervan uit te gaan dat de problemen tijdelijk zijn.