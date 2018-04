Dodge Challenger SRT Hellcat is 600+pk rookmachine

Door: BV

De SRT-afdeling van Dodge heeft al lang niet kinderachtige Challenger SRT (485pk sterk) nog eens grondig onder handen genomen. Hoe grondig? Wel, 90% van de onderdelen in de 6,2l grote V8 werden vervangen. En als toetje gooit SRT er ook nog een supercharger bovenop. Dat is voor het eerst.



Te veel vermogen?



Exacte prestaties kunnen we niet meegeven. Die heeft Dodge zelf nog niet wereldkundig gemaakt. Maar wat de motor uitbraakt - iets meer dan 600pk en tenminste 700Nm trekkracht - spreekt voor zich. Dodge haast zich ook om erbij te zeggen dat de Hellcat zeker niet voor iedereen is. Dat is wellicht een indicatie van hoe moeilijk al dat vermogen te beheersen zal zijn, ondanks een limited-slip differentieel, grondig opgewaardeerde remmen en andere dempers en veren.



Om één en ander nog net verteerbaar te maken, is de Challenger Hellcat in drie modi te gebruiken. De eerste levert uiteraard alle vermogen, maar er is ook een tweede instelling die heel wat paarden op stal laat om de controleerbaarheid in slechte omstandigheden te verbeteren. En tenslotte is er nog een ‘Valet’-modus die maar net voldoende paardjes loslaat voor een normaal gebruik. Kwestie van Ferris Bueller-achtige situatie te vermijden.



Gemeen uiterlijk



Dodge verklaart zelf dat ze van deze Hellcat één van de meest sinister ogende voertuigen op de weg wilden maken. Aan de binnenkant gebeurt dat met carbon, alcantara en extra aluminiumlijsten, terwijl dat aan de buitenzijde betracht wordt door de grille, bumpers, 20-duimers en achtervleugel te herzien.