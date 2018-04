Fiat verliest € 10.000 aan elke elektrische 500

Door: BV

In 2012 introduceerde Fiat de 500e. Het kleintje heeft een 24kWh lithium-ion batterij aan boord die een 111pk en 200Nm sterke elektromotor van stroom voorziet. Goed voor een topsnelheid van 137km/u en een maximale autonomie van 140km.



Verliespost



Dat Fiat niet rijk zou worden van de 500e stond al van meet af aan vast. Fiat voorspelde een verlies van ruim € 7.800 voor elk verkocht exemplaar. Maar de boekhoudafdeling moet dat cijfer nu even bijstellen. Het heeft zich een beetje misrekend. Nuja, een beetje. Doe er maar de helft bij. Fiat-baas Sergio Marchionne liet zich ontvallen dat het verlies per verkocht exemplaar uiteindelijk dik € 10.000 bedraagt. Hij heeft dan ook liever niet dat klanten er één kopen.