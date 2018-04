Familie Peugeot verliest controle over PSA Peugeot Citroën

Door: BV

PSA Peugeot Citroën heeft in het totaal 298 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven. Dat past in een programma dat het kapitaal van de groep in het totaal met € 3 miljard moet doen toenemen. De Franse groep, nog steeds de op één na grootste autobouwer van ons continent, wil dat extra geld aanwenden voor de ontwikkeling van nieuwe modellen. Daarbij zal de focus vooral liggen op opkomende markten.



Familie Peugeot verliest controle

De uitgave van nieuwe aandelen bracht € 1,95 miljard op. Het overgrote deel daarvan, € 1,6 miljard, is voor rekening van slechts twee investeerders. De eerste is de Franse overheid, de tweede is de Chinese autoproducent Dongfeng. Beiden kochten voor € 800 miljoen papier. Dat betekent meteen dat ze zich voor 14% eigenaar van de groep mogen noemen. Dat aandeel is gelijk aan dat van de familie Peugeot, waardoor die zich voor het eerst in de meer dan een eeuw rijke geschiedenis van het bedrijf niet meer meerderheidsaandeelhouder kan noemen.