Fiat verbrandt de vingers aan Gumball 3000

Door: BV

De Gumball… in 1976 was het een film (te vinden in ons dossier legendarische autofilms) over een al te gekke race over de openbare weg. In de VS van kust tot kust. Anno 2014 wordt het evenement nog steeds gehouden, en ditmaal gaat het van start in Miami, om vervolgens door te gaan in Schotland, het Europese vasteland om te eindigen op het Spaanse feesteiland Ibiza.



Officiële auto



Autoconstructeurs gingen altijd als een boog om het evenement heen. Naast de op avontuur beluste welgemanierde deelnemers, trekt het autofeest ook steevast laagvliegers aan. Dat leidde in het verleden al tot verschillende ongevallen. Maar Fiat ziet daar geen graten in en levert voor het eerst in de geschiedenis een officiële auto. Dat wordt de Fiat 695 Biposto. Goed 190pk sterk, in staat om na 5,9 seconden naar 100 te gaan en desnoods 230km/u te halen.



Niet bij de start



Een beetje sneu voor de ‘official car’, dat het autootje de start niet zal meemaken. De Fiat wordt pas ingezet wanneer het circus in Europa aankomt. De Gumball 3000 gaat op 4 juni van start en is geschiedenis op 12 juni.