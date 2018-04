VW Beetle Beetles Edition enkel voor Nederland

Door: AUTO55

Op 6 juni aanstaande is het exact 50 jaar geleden dat de Britse popband The Beatles naar Nederland afzakte om er de pannen van het dak te spelen. Dat was meteen de enige keer dat het beroemde kwartet bij onze noorderburen hebben opgetreden. Ter ere van die gelegenheid heeft Volkswagen Nederland beslist om dit jaar een speciale editie van de Beetle op de markt te brengen. Geen Beatles Edition, wel een Beetles Edition.

Abbey Road

De Beetle Beetles Edition refereert onder meer naar Abbey Road, de beroemde plek waar de zebrapad-coverfoto van The Beatles is geschoten voor het gelijknamige album. Op die foto staat op de achtergrond een crèmewitte Kever afgebeeld. Toeval? Dat laten we in het midden. Maar wat natuurlijk niet toevallig is, is dat dezelfde kleur voor het koetswerk van de Beetles Edition wordt gebruikt. Toepasselijk werd de tint Abbey White gedoopt.

Nog een extra knipoog is te vinden ter hoogte van het handschoenenkastje, waarop een Abbey Road-straatnaambordje is uitgevoerd. Zelfs de portieren zijn versierd met zebrapad-logo's, en ook de wielen hebben een retro-uitstraling. En laat ons Fender niet vergeten. De Amerikaanse producent van muziekinstrumenten en -apparatuur, maar in ruime kringen vooral bekend van de elektrische gitaar Stratocaster, tekende voor een speciaal audiosysteem. Dat kon je ook al voordien bestellen, net als een zelf gekozen naam onder het VW-logo achteraan.