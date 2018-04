Coyote lanceert radarverklikker met GPS

Door: BV

Coyote kent bijna iedereen. Dat is een klein bakje dat aangeeft waar er radarcontrole is. Het is niet gebaseerd op een systeem dat effectief de stralen van een flitstoestel detecteert, wegens buiten de wet gesteld, maar maakt gebruik van de input van gebruikers. Het is het meest populaire systeem in z’n soort.



Coyote met GPS



Navigatiesystemen die zich halvelings laten integreren met gegevens van Coyote bestaan al, maar een Coyote met navigatiemogelijkheden was er nog niet. Tot nu. Het bedrijf lanceert nu immers een eerste GPS, met kaarten van 23 landen, een accurate weergave van het verkeer en zelfs de openingsuren en prijzen van tankstations. Volgende maand gaat het toestel met aanraakgevoelig scherm in de verkoop. Het zal je dan € 249 kosten, naast een abonnement van € 12/maand.