Het einde van de Hindustan Ambassador

Door: BV

Het doek is gevallen voor de meest herkenbare auto in het Indische straatbeeld. Hindustan Motors, dat de Ambassador bouwt, heeft afgelopen weekend de productie van het model gestaakt.



Morris Oxford



Het bedrijf begon met de bouw van de Ambassador in 1957. En het product was toen al niet okselfris. Het kreeg toen immers de staalpersen en plannen van de Morris Oxford. De Britten hadden die toen al niet meer nodig, kan je nagaan. Het bedrijf hield de Ambassador al die tijd in productie met minimale aanpassingen.



Populair bij ambtenaren



Het model was vooral in de begin periode erg populair bij politici, topambtenaren en taxibedrijven. Maar de jongste decennia komen meer en meer grote, moderne producten op de Indiase markt en taant de populariteit van de Ambassador. In de jaren tachtig bouwde Hindustan elk jaar ruim 24.000 stuks van de dan ook al 30 jaar oude vierdeurs. Tussen 2000 en 2010 was dat - misschien ook verrassend - nog 6000 stuks op jaarbasis.



Te veel verlies, te hoog risico



Hindustan maakt de jongste tijd verlies aan de Ambassador. En het zegt ook dat het product tegenwoordig ook een groot juridisch risico vormt voor het bedrijf. Een allusie die wellicht te maken heeft met op z’n zachts erg archaïsche veiligheidsvoorzieningen.