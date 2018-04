Lego maakt de Mini Cooper

Door: BV

Lego heeft door de jaren heen al enkele iconische auto’s vereeuwigd door accuraat blokjes te stapelen. Onder meer de VW Kever en het hippiebusje van hetzelfde merk zijn al op die manier vereeuwigd. Ditmaal is het de beurt aan de Mini Cooper.

British Racing Green

De nieuwe set, die in augustus verkrijgbaar wordt is uitgevoerd in British Racing Green, heeft racestripes, een geheel uitgewerkt interieur en koetswerkpanelen die geopend kunnen worden. Er is behoorlijk veel aandacht besteed aan de bijvoorbeeld de zetelbekleding en om dat degelijk te kunnen bewonderen is het dak verwijderbaar.