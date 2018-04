Arrinera Hussarya is er in 2015

Door: BV

Polen gaat aan de supercar, en het is menens Na een eerste voorstelling in 2012 en het lossen van wat meer details eerder dit jaar, geeft het bedrijf nu aan dat eerste klanten hun exemplaar in 2015 mogen verwachten. Wie er snel bij is om een voorschot te storten, kan zelfs al een speciale editie op de kop tikken. Dat wordt de Hussarya 33 - naar het aantal exemplaren dat de Polen ervan willen bouwen.

Noble moeit zich ermee

De prestaties zijn al bekend - tenminste op papier. Arrinera belooft een sprinttijd van 3,2 tellen, een top van 340km/u en een vermogen van zo’n 650pk. Allemaal cijfertjes die we wel vaker voorgeschoteld krijgen, maar waar zelden of nooit wat van komt. Maar Arrinera heeft een aas in de mouw zitten: Lee Noble van het gelijknamige Britse nichemarkt, heeft zich er ook mee gemoeid.