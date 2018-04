Toyota GT86 niet als hybride

Door: BV

Het is een beetje het intrappen van een open deur: de Toyota GT 86 komt er niet als hybride. En ook niet als cabrio - waarvan we wel een concept car te zien kregen. En al helemaal niet in de vierdeursversie die enige tijd geleden door een hoop minder goed geïnformeerde redacties werd aangekondigd. De reden is steeds dezelfde: de GT 86 verkoopt niet zoals Toyota het had gehoopt, ondanks erg lovende kritieken van pers en publiek.

Waarom een hybride?

De GT 86 is in z’n categorie al geen grote drinker. Dat komt doordat hij op relatief klein rubber staat, aërodynamisch is en zichzelf voor een auto met sportieve ambities beperkt tot 200pk. En dat laatste is nu net waarom de hybride ter sprake kwam. Net zoals er gespeculeerd werd over de komst van een turbovariant. Het is immers overduidelijk dat het onderstel van de GT 86 meer aankan dan wat er nu wordt op losgelaten. En van de bij Subaru betrokken tweeliter boxermotor is geweten dat hij heel wat meer paarden uit z’n cilinders kan toveren. Maar het mag niet zijn.

Een hybridevariant was ter studie omdat die potentieel wat extra ‘punch’ kon verzoenen met blijvend lage emissiecijfers. En Toyota combineert die technologie al producten van Subaru. Het verdict luidt echter - alweer - dat de kosten-baten-analyse ongunstig uitvalt. Nee, er komt dus ook geen GT 86 hybrid.