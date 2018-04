Mazda heeft verse dieselmotor klaar

Door: AUTO55

De enige kleine Mazda-dieselmotor, de 1.6 CDVi, is aan vervanging toe. Het blok is enkel bestelbaar in de Mazda 2 en 5 en levert er respectievelijk 95 en 115pk. Wie zich een 3 of 6 op dieselkracht wil aanschaffen, moet noodgedwongen voor de 150pk sterke Skyactiv-D met 2.2 liter slagvolume opteren. Al komt daar binnenkort wellicht verandering in. Maar eerst komt de volgende 2 aan bod.

105pk, 205Nm

De nieuwe viercilinder turbomotor telt 1.5 liter longinhoud en werd net als de 2.2 volgens de Skyactiv-filosofie ontwikkeld. Dat slaagt op het verfijnen van bestaande technieken, eerder dan het bedenken van nieuwe. De krachtbron voldoet aan de Euro6-norm en levert 105pk (bij 4.000tr/min) en 250Nm koppel (tussen 1.500 en 2.500tr/min).